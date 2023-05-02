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Рашисти обстріляли прикордоння Сумщини: зафіксовано понад 100 вибухів

Сумсмька область. Фото: Сумська обласна рада
Сумська область. Фото: Сумська обласна рада

Армія країни-агресора РФ 2 травня обстріляли прикордонні громади Сумської області, зафіксовано 112 вибухів. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зокрема, росіяни здійснили авіаудар по місту Середино-Буда, внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад, 8 приватних житлових будинків; 2 багатоквартирні житлові будинки; магазин; ЛЕП. Також по території Середино-Будської громади били з артилерії – 12 вибухів.

Крім того, ворог обстріляв зі ствольної артилерії Юнаківську громаду, внаслідок чого пошкоджені споруди одного із агропідприємств. Також бив ворог з мінометів, а з ворожого БпЛА скинув 2 ВОГ, через що пошкоджено автомобіль.

У Ворожбянській громаді зафіксовано 5 вибухів з мінометів, а у Великописарівській громаді через мінометний обстріл  пошкоджено магазин та приватний житловий будинок. 

Також ворог бив по Глухівскій громаді. Там внаслідок одного з обстрілів пошкоджено нежиле приміщення одного з підприємств.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено ферму, де утримувались телята, та лісопилку.

На Білопільську та Шалинську громади ворог скинув 19 мін, по Миропільскій та Новослобідській громадах росіяни били з мінометів, а Есманську громаду обстріляли зі ствольної артилерії.

Нагадаємо, обстріли з боку російських окупантів призвели до пошкодження розподільних мереж на Сумщині та Херсонщині. 

Автор:
Ніна Комащенко