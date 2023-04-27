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Рашисти обстріляли село у Харківській області: є загиблий та поранені

Рашисти обстріляли село у Харківській області: є загиблий та поранені
Рашисти обстріляли село у Харківській області.

Російські війська 27 квітня обстріляли село Токарівка у Харківській області, де у цей час працювали працівники "Харківобленерго".

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждали працівники "Харківобленерго", що працювали над відновленням ліній електропередач", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 4 дістали поранення. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 26 квітня ворог масовано обстрілював цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Автор:
Ніна Комащенко