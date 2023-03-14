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Рашисти вдарили по Краматорську: є загиблий та поранені (ФОТО, ВІДЕО)
Російські окупаційні війська зранку 14 березня вдарили ракетою по центру міста Краматорськ на Донеччині.
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Одна людина загинула, щонайменше троє поранені внаслідок ранкового ракетного обстрілу Краматорська", - зазначив він.
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено шість багатоповерхівок.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, заявив, що Росія продовжує воювати з мирним населенням.
Нагадаємо, російські окупанти обстрілами Донеччини протягом доби 13 березня вбили трьох жителів регіону та поранили ще 14.