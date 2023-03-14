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Рашисти вдарили по Краматорську: є загиблий та поранені (ФОТО, ВІДЕО)

Рашисти вдарили по Краматорську: є загиблий та поранені (ФОТО, ВІДЕО)
Наслідки обстрілу. Фото: Telegram голови ОВА

Російські окупаційні війська зранку 14 березня вдарили ракетою по центру міста Краматорськ на Донеччині.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Одна людина загинула, щонайменше троє поранені внаслідок ранкового ракетного обстрілу Краматорська", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено шість багатоповерхівок.

Фото 2 — Рашисти вдарили по Краматорську: є загиблий та поранені (ФОТО, ВІДЕО)
Наслідки ракетного удару по місту.

На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники. 

Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, заявив, що Росія продовжує воювати з мирним населенням. 

Нагадаємо, російські окупанти обстрілами Донеччини протягом доби 13 березня вбили трьох жителів регіону та поранили ще 14.

Автор:
Ніна Комащенко