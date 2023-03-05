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Рашисти вкотре обстріляли Куп'янськ на Харківщині: є жертва та руйнування (ФОТО)

Рашисти вкотре обстріляли Куп'янськ на Харківщині: є жертва та руйнування (ФОТО)
Фото: наслідки обстрілів у Куп'янську.

Російські окупаційні війська зранку 5 березня вкотре обстріляли Куп'янськ, поцілили у об'єкт транспортної інфраструктури.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа. На місці працюють рятувальники, інформація уточнюється", - зазначив він.

Фото 2 — Рашисти вкотре обстріляли Куп'янськ на Харківщині: є жертва та руйнування (ФОТО)
Фото 3 — Рашисти вкотре обстріляли Куп'янськ на Харківщині: є жертва та руйнування (ФОТО)

Крім того, у Куп'янську внаслідок нічних ворожих обстрілів було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік.

Також внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок.

Зазначимо, через постійні ворожі обстріли Харківська обласна військова адміністрація повідомляє про початок обов’язкової безкоштовної евакуації родин із дітьми та маломобільних жителів з Куп’янської міської громади.

Автор:
Ніна Комащенко