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Рашисти завдали авіаудару по Білопіллю на Сумщині, є постраждалий

Рашисти завдали авіаудару по Білопіллю на Сумщині, є постраждалий
Наслідки авіаудару. Фото: Telegram керівника ОП.

Російські окупанти здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою по Білопіллю в Сумській області.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено 2 приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

"Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста", - додав Єрмак.

Фото 2 — Рашисти завдали авіаудару по Білопіллю на Сумщині, є постраждалий
Наслідки авіаудару. Фото: Telegram керівника ОП.

Нагадаємо, окупанти в ніч на 24 березня здійснили масований обстріл з різних видів зброї по Сумській області. Зокрема, ворог обстріляв Білопілля, внаслідок чого дві людини загинули та ще 9 постраждали.

Автор:
Ніна Комащенко