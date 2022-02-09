Расстрел нацгвардейцев на "Южмаше": служебное расследование подтвердило неуставные отношения в части

Комиссия Министерства внутренних дел по расследованию расстрела военнослужащим Национальной гвардии сослуживцев на Южном машиностроительном заводе установила факт неуставных отношений в воинской части №3021, обеспечивавшей охрану предприятия. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель министра Евгений Енин.

"Представителями комиссии проведено анкетирование личного состава части №3021 НГУ. Уже до начала основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, могу сказать, что комиссией выявлены факты неуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в Госбюро расследований", — написал чиновник.

В то же время он подчеркнул, что выявление таких фактов вовсе не свидетельствует о том, что именно это послужило мотивом преступления.

"Мотивы пока неизвестны нам, и их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования. Задача проводимого МВД служебного расследования — выяснение морально-психологического климата в коллективе, проверка процессов отбора и подготовки кадров, соблюдения порядка прохождения военной службы и так далее", — подчеркнул Енин.

Также он сообщил, что комиссия выявила нарушение порядка и организации несения службы, которое и привело к тому, что трагедия стала возможной. В частности, был нарушен порядок доступа к комнате хранения оружия и зафиксировано отсутствие контроля за закрытием ставницы для оружия, которая должна была быть надлежащим образом закрыта.

"Также вызывает вопрос качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих — ряд медикаментов в аптечке отсутствовал", — добавил первый замглавы МВД.

В конце недели, по его словам, часть членов комиссии вернется из Днепра "для более основательного доклада". Кроме того, Енин отметил, что выжившие нацгвардейцы постепенно выздоравливают, и часть из них уже выписана из реанимации.

Напомним, в ночь на 27 января 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук застрелил в помещении караульной службы Южного машиностроительного завода пять человек, включая сотрудницу предприятия на проходной, а также ранил еще пятерых.

Несмотря на невозможность выйти через проходную, стрелку удалось сбежать с территории завода, однако уже утром он был задержан в соседнем городе Подгородное. В ГБР при этом сообщили, что Рябчук сам связался с правоохранителями и сдался им.

ГБР взялось расследовать вероятное допущение служебной халатности руководством Нацгвардии, которое привело к массовому убийству, поскольку вероятным мотивом преступления называлась реакция Рябчука на попустительство руководства дедовщине.

Командующий НГУ Николай Балан из-за ЧП в Днепре подал в отставку. Вместо него президент Владимир Зеленский назначил временным руководителем Нацгвардии Юрия Лебедя.

Самому же Рябчуку ГБР оперативно сообщило о подозрении по пунктам 1 и 4 части 2 статьи 115 (умышленное убийство), части 3 статьи 408 (дезертирство) и части 3 статьи 410 (присвоение военнослужащим оружия или боеприпасов) Уголовного кодекса. 28 января суд отправил его под арест на 60 суток.