Расстрел солдат на "Южмаше": ГБР расследует халатность руководства Нацгвардии

Государственное бюро расследований расследует вероятное допущение служебной халатности руководством Национальной гвардии, которое привело к убийству ее военнослужащим четырех сослуживцев на территории Южного машиностроительного завода в Днепре. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых оно стало возможным. Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить ее повторение в будущем", — заявил директор бюро Алексей Сухачев.

Он подчеркнул, что чиновники Главного управления Нацгвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти, а также к обеспечению несения службы на этих объектах военнослужащими подчиненных частей оперативно-территориальных управлений Национальной гвардии Украины.

Предварительно ГБР квалифицировало это по части 3 статьи 425 Уголовного кодекса (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, что в ночь на 27 января 20-летний солдат срочной службы Нацгвардии Артем Рябчук застрелил в помещении караульной службы "Южмаша" пять человек, включая женщину не из числа военных, а также ранил еще пятерых человек.

Злоумышленник сбежал, однако, как сообщила днепропетровская полиция, уже в 9:30 он был задержан с автоматом в соседнем городе Подгородное на улице Крайней.

При этом, как передает "Интерфакс-Украина", заместитель директора теруправления ГБР в Полтаве Владимир Шило сообщил журналистам в Днепре, что Рябчук сам связался с правоохранителями и сдался им. По словам представителя бюро, нацгвардеец попросил случайную женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении.

Президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления, включая мотивы убийцы, а также "кадровых выводов" уже в ближайшее время.