Рейд у Бєлгородську область. Легіонери та добровольці могли відійти до кордону з Україною, – ISW

Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" (ЛСР), які заходили в Бєлгородську область РФ, могли відійти ближче до кордону з Україною або за межі країни-агресорки. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни за підсумками 23 травня.

"Російські війська, ймовірно, відтіснили сили РДК і ЛСР щонайменше до прикордонного населеного пункту Козинка та, можливо, за межі російської території", – повідомили аналітики.

Козинка розташована приблизно за 76 км на південний схід від міста Суми.

Розташування російського села Козинка

Як зазначили в ISW, російські джерела поширили кадри, на яких військові обстрілювали позиції техніки РДК та ЛСР біля прикордонного пункту "Козинка" протягом ночі, і заявили, що вранці сили РФ відбили Козинку та її прикордонний пункт.

"Геолоковані кадри російських державних ЗМІ показують пошкоджені та знищені автомобілі на блокпості. Деякі російські джерела стверджували, що сили РДК та ЛСР закріпилися у церкві Козинка, але, за попередніми даними, до вечора російські сили могли витіснити їх", – пишуть аналітики.

Також джерела вказували, що 23 травня російські війська почали операції з очищення Козинки та Глотового (розташоване на схід від Козинки).

Крім того, геолокаційні кадри, опубліковані того дня, показують наслідки обстрілу села Гора-Поділ (приблизно 6 км на північний захід від Козинки) і російську піхоту, яка патрулює між Грайвороном (приблизно 7 км на північний захід від Козинки) та Горою-Подолом.

"Це свідчить про те, що бійці РДК і ЛСР більше не займають або ніколи не займали позицій у населеному пункті. Однак незрозуміло, чи РДК і ЛСР захопили якісь села 22 чи 23 травня. У ЛСР заявили, що особовий склад легіону і корпусу продовжував діяти в Бєлгородській області 23 травня", – зазначили в ISW.

Нагадаємо, 22 травня в мережі з'явилася інформація про те, що неросійські військові формування проводять певні дії в Бєлгородській області РФ – у регіоні лунали вибухи. Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявляв, що легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Своєю чергою заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що учасниками подій у Бєлгородській області є російські патріоти, які хочуть змінити політичний режим у своїй державі.

Влада російського регіону запроваджувала "режим контртерористичної операції", але потім скасувала його. Крім того, за даними української розвідки, росіяни проводили термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища, розташованого неподалік міста Грайворон.