Репресії, антисанітарія та примусова паспортизація дітей: в Луганській ОВА розповіли про ситуацію в області

Росіяни вкрай обмежили можливості людей, які проживають на окупованій частині Луганської області і не мають документів РФ. Загарбники перевіряють мобільні телефони населення і у разі знаходження підозрілого спілкування, людей забирають до так званих "правоохоронних органів". Окрім цього, окупанти примушують дітей брати російські паспорти і навіть не починають відбудовувати зруйнований регіон.

Про це розповів очільник області Артем Лисогор.

За його словами, примусова паспортизація українських громадян у відбувається у Станично-Луганській громаді. Згідно з розпорядженням окупантів, керівники місцевих організацій та підприємств мають надати інформацію про проведені заходи з паспортизації місцевого населення.

Підлітки з окупованих територій у віці 14 років також зобов’язані отримати паспорт РФ. В іншому випадку їх батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав.

Що стосується відбудови, то вже рік мова про неї навіть не йде. Із підвищенням температури повітря погіршився санітарний стан Сєверодонецька – тут не працює система каналізації та не вивозиться сміття з дворів.

Лисогор наголошує, що окупанти не в змозі налагодити навіть транспортне сполучення між захопленими містами.

"Якщо з Луганська до Сєвєродонецька ще можна дістатися за більш-менш реальну суму, то з Сєвєродонецька до інших захоплених у 2022 році міст – проблематично. До Лисичанська, Рубіжного, Кремінної доїхати можливо виключно приватним чином, а вартість проїзду варіюється від тисячі рублів і вище", - розповів він.

Голова ОВА зазначив, що росіяни продовжують максимально використовувати всі засоби ураження та тероризувати з повітря Луганську область. 4 травня артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка.