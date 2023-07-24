Результати контрнаступу. ЗСУ звільнили майже 200 квадратних кілометрів на південному фронті

Українські захисники за час контрнаступу, який розпочався в кінці весни-на початку літа, взяли під контроль більше 192 квадратних кілометрів території на південному фронті.

Про це повідомляє проєкт Міноборони "Мілітарі Медіа Центр".

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відзвітувала, що за минулий тиждень (17-23 липня) на цьому напрямку Сили оборони звільнили більше 12 квадратних кілометрів.

"Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська", — підкреслюють військові.

Крім того, на Бахмутському напрямку за час наступу захисники звільнили близько 35 квадратних кілометрів української території.

Основні бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки. За тиждень українські військові на цьому напрямку взяли під контроль близько 4 квадратних кілометрів.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б". Водночас нещодавно він заявив, що незабаром темпи прискоряться.

За оцінкою США, Україна вже повернула 50% території, яку Росія захопила з початку свого вторгнення.