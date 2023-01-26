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РФ 26 січня випустила по Україні 55 ракет, 47 - знищила українська ППО
Армія країни агресора РФ 26 січня завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Повітряни сили ЗСУ ліквідували 47 із 55 ракет різних типів.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
"Держава-терорист РФ сьогодні завдала масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря", - зазначив Залужний.
Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.
"Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати!", - підкреслив Залужний.
Зазначимо, в Одеській області зафіксували влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури.
В Вінницькій області російська ракета також влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури.
Також ворог завдав ракетного удару по Києву, внаслідок атаки є постраждалі та жертва.
Нагадаємо, під час попередньої масованої атаки 14 січня російські окупаційні війська випустили по населеним пунктам України 38 ракет. Повітряни сили ЗСУ ліквідували 25 із них.