РФ 26 січня випустила по Україні 55 ракет, 47 - знищила українська ППО

Армія країни агресора РФ 26 січня завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Повітряни сили ЗСУ ліквідували 47 із 55 ракет різних типів.

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Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Держава-терорист РФ сьогодні завдала масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря", - зазначив Залужний.

Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці.

Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

"Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати!", - підкреслив Залужний.

Зазначимо, в Одеській області зафіксували влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури.

В Вінницькій області російська ракета також влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури.

Також ворог завдав ракетного удару по Києву, внаслідок атаки є постраждалі та жертва.

Нагадаємо, під час попередньої масованої атаки 14 січня російські окупаційні війська випустили по населеним пунктам України 38 ракет. Повітряни сили ЗСУ ліквідували 25 із них.