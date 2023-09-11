РФ атакувала Дніпропетровщину дронами та ракетами: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

11 вересня армія країни-агресора РФ спрямувала на Дніпропетровську область дрони та керовані авіаційні ракети. Через атаку по Криворізькому району сталася пожежа.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі і ранком ворог атакував Дніпропетровщину ударними безпілотниками, керованими ракетами з літаків тактичної авіації та артилерією", - зауважив Лисак.

За його словми, Силами протиповітряної оборони ПвК "Схід" збито над областю 11 безпілотників типу "Shahed-131/136".

"Внаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили", - підкреслив Лисак.

Він додав, що в Гречаноподівській громаді є пошкодження приватних будинків: потрощено 4 хати, декілька господарчих споруд.

Крім того, від артилерійських обстрілів потерпала Нікопольщина. Ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджене приватне підприємство, побиті 2 будинки та газогін.

Як повідомив очільник області, всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, вранці 8 серпня армія країни-агресора завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Зруйнована одна із адмінбудівель поліції. Загинув один чоловік, ще 73 постраждали.