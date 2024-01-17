РФ атакувала дронами Одесу, є руйнування та постраждалі: яка ситуація у регіонах (ФОТО)

Вночі 17 січня російські окупанти атакували Україну безпілотниками "Shahed-136/131" та двома ракетами С-300. В Одесі є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, виникли пожежі. Наразі відомо про трьох поранених людей.

Сили ППО знищили 19 з 20 "шахедів"

Як повідомили Повітряні Сили ЗСУ, вночі окупанти запустили 20 "шахедів" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та дві зенітні керовані ракетами С-300 з Бєлгородської області у напрямку Харкова.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 "шахедів". Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей", - йдеться у повідомленні.

В Одесі 3 постраждалих

Як повідомили Сили оборони Півдня, на Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.

В кількох локаціях сталися займання - горіли квартири і автівки мирних мешканців міста. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.

Троє людей отримали поранення, їм надано медичну допомогу.

У ДСНС повідомили про наслідки нічного обстрілу."Сталось загорання газової труби, 4-х припаркованих легкових автомобілів, балконів на 3-му та 4-му поверхах та квартири на 2-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на загальній площі 50 кв.м", - йдеться у публікації.

Рятувальники повідомили, що евакуйовано 130 осіб, на місці розгорнуто мобільний пункт обігріву.

"Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 кв.м. Вибуховою хвилею пошкоджено 8 та вогнем знищено 4 автівки. На місці постраждали 3 особи", - зазначили у ДСНС.

Наслідки ракетного удару по Харкову

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 16 січня після 21:42 окупанти завдали 2 удари по Харкову ракетами С-300 зі сторони російського Белгорода. У Холодногірському районі пошкоджені фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, приміщення приватної медичної установи, знищені 14 автівок.

Внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних: 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Із них трьом - надали допомогу на місці.

Станом на зараз у медзакладі перебуває 13 потерпілих: 43-річна жінка – у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші - у середньому та легкому станах.

Артилерійських та мінометних ударів ворога також зазнали понад 22 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та ін.

Авіаційних ударів ворога зазнало місто Вовчанськ Чугуївського району.

На Херсонщині троє поранених

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 75 обстрілів, випустивши 351 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію три людини дістали поранення.

Ворог завдав 96 ударів по населених пунктах Запорізької області

Упродовж минулої доби окупанти завдали 96 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Про це в Телеграмі повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Військовослужбовці РФ здійснили 17 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Левадному, Новоандріївці, Роботиному, Новодарівці, Малій Токмачці й Полтавці, а також вгатили 4 авіаційними снарядами по Оріхову, Малій Токмачці та Преображенці”, - йдеться в дописі.

Зазначається, що 75 артобстрілів прийшлися по території Біленького, Новоданилівки, Гуляйполя, Чарівного, Левадного, Щербаків, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню.

За добу надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.