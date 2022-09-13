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РФ атакувала Лозову Харківської області
Армія Російської Федерації близько 3 години ночі 13 вересня обстріляла Лозову Харківської області. Зафіксовано пряме влучання в об'єкт освіти, де в результаті атаки сталася пожежа.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань у Лозовій уточнюється. Зазначається, що протягом минулої доби, 12 вересня, ворог обстрілював Харків та Харківський, Чугуївський і Куп'янський райони області.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом 24 годин в обласному центрі Харківської області загинула 1 людина, 6 отримали поранення. Також 1 людина поранена в Ізюмському районі. В Харківському районі 2 поранених, один з них підірвався на міні в Руських Тишках. В Куп'янському районі 2 людини загинули.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Уточнюється, що саме вночі Харків не зазнавав обстрілів, але місто обстрілюваи протягом дня, 12 веренся. Внаслідок масованого обстрілу адміністративних та житлових будівель, а також об'єктів критичної інфраструктури Київського, Салтівського та Основ'янського районів Харкова о 13:20 12 вересня виникло п'ять осередків займання.
Наймасштабніша пожежа сталася у 5-поверховій будівлі в Київському районі міста. Горіли конструктивні елементи даху та перекриття 5-го поверху.
О 17:23 мер Ігор Терехов повідомив, що здійснено ще один обстріл Харкова: під ударом опинився густо заселений житловий масив у Немишлянському районі, де нема жодної військової інфраструктури.