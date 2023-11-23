РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Кривому Розі: ситуація у регіонах

Опівночі армія РФ випустила ракету в бік Кривого Рогу на Дніпропетровщині, а на Херсонщині внаслідок ворожих атак загинула людина.

РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Кривому Розі

У Криворізькому районі Дніпропетровської області вночі пролунав вибух - ворог спрямував ракету по об'єкту інфраструктури, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, минулося без загиблих та постраждалих.

Також по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині, агресор цілив з важкої артилерії.

Загарбники випустили по Херсонщині 287 снарядів, один загиблий

За минулу добу противник здійснив 65 обстрілів, випустивши 287 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 29 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводів, навчальний заклад, медичну установу та магазин у Херсоні", - уточнив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

На Сумщині ворог обстріляв п’ять громад

Російські війська вночі та зранку обстріляли з мінометів Середино-Будську, Свеську, Юнаківську, Краснопільську та Шалигинську громади Сумської області, повідомила у Фейсбуці Сумська обласна військова адміністрація.

“Вночі та зранку росіяни здійснили 6 мінометних обстрілів. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська (2 вибухи), Свеська (3 вибухи), Юнаківська (6 вибухів), Краснопільська (5 вибухів) та Шалигинська (1 вибух) громади”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти завдали 127 ударів по населених пунктах Запорізької області

Минулої доби окупанти завдали 127 ударів по 22 містах і селах Запорізької області, повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог здійснив 19 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Новодарівці, Новоданилівці, Малинівці, Роботиному та Степовому, а також 2 РСЗВ-обстріли Роботиного.

По території прифронтових населених пунктів, зокрема Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Чарівного, Левадного, Полтавки, Лугівського, Затишшя, Кам'янського та П'ятихаток прийшлося 106 артударів.

За добу надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі регіону не постраждали.

Війська РФ обстріляли Миколаївщину

Війська РФ вночі обстріляли берегову лінію Куцурубської громади, що у Миколаївській області. Про це Миколаївська обласна державна адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

"Вночі 23 листопада, о 00:26, обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає", - зазначається у повідомленні.

При цьому зауважується, що напередодні під артилерійським вогнем ворога була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також у Вознесенському районі 22 листопада близько опівночі росіяни завдали ракетного удару за межами населеного пункту. Постраждалих також немає.

18 населених пунктів Харківщини зазнали обстрілів

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали щонайменше 18 населених пунктів області: Козача Лопань, Гранів, Стариця, Плетенівка, Землянки, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін. Авіаударів - по Синьківці, Подолах, Куп'янсько-Вузловому, Степовій Новоселівці.

Також неодноразово ворог завдавав ударів по місту Вовчанськ, внаслідок влучання у комунальне підприємство виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок.

А у Куп'янську та Куп’янську-Вузловому в результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки.

Крім того, внаслідок обстрілу у села Шийківки Ізюмського району поранений 61-річний цивільний чоловік. Він госпіталізований із вибуховою травмою та уламковими пораненнями

Росіяни за добу вбили на Донеччині двох цивільних

Російські загарбники за минулу добу, 22 листопада, вбили двох жителів Донецької області.

Про це у Фейсбуці повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

"За 22 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Часовому Яру та Північному. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення", - зазначив він.

Нагадаємо, уночі 21 листопада Росія атакувала "шахедами" західні регіони, на Хмельниччині уламки одного зі збитих БПЛА впали на подвірʼя приватного домогосподарства. У Запоріжжі в приватному секторі, поблизу якого ввечері стався ракетний удар, пошкоджено 31 приватний будинок.