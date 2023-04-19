РФ атакувала Одесу "шахедами": є влучення в об’єкт інфраструктури

У ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Одещину ударними іронськими дронами типу Shahed-136. Більшість БПЛА було знищено, але є влучення в об’єкт громадської інфраструктури.

Про це повідомила Одеська районна військова адміністрація.

"Вночі ворог здійснив атаку ударними БПЛА типу Shahed-136 по Одещині. Завдяки вдалій роботі наших сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але є влучення в об’єкт громадської інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

На місці влучання виникла пожежа, для гасіння якої були задіяні підрозділи ДСНС та інші структури.

Зауважимо, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищено 10 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136".

За словами жителів Одеси, вибухи було чути в районі 01:50 та 02:10.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 01:47. Вона тривала до 03:01.

Зазначимо, уночі 4 квітня російські окупанти атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Протиповітряна оборона тоді збила 14 з 17 "шахедів".