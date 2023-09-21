РФ атакувала Україну 43 крилатими ракетами із 10 літаків: скільки вдалося збити

У ніч проти 21 вересня російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса. ППО знищила 36 крилатих ракет.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його словами, ракети загарбники запускали у декілька хвиль.

В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.

До відбиття удару залучались зенітні ракетні війська, винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.

Головнокомандувач також додав, що о 6.00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

Наслідки ворожої атаки 21 вересня

Силами та засобами ППО над Києвом було знищено понад 20 ракет. Зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Дарницькому, та Шевченківському районах столиці.

Уламки ракет впали в центральній частині Черкас: постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.

Вранці ворог також завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича у Львівській області. Два прильоти – по промисловому обʼєкту.

Крім того, Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі.