РФ атакувала Україну дронами і ракетами: як минула ніч в регіонах

Із 20.00 вечора 5-го до опівночі 6-го листопада російські загарбники завдали масових ударів по території України. Ворог запустив по регіонах дві керовані авіаракети Х-59 і дві Х-31, балістичну "Іскандер-М", протикорабельну "Онікс", а також 22 "Шахеди", повідомили в повітряних силах ЗСУ.

В Одеській області постраждала припортова інфраструктура

Внаслідок атаки пошкоджень зазнала припортова інфраструктура Одещини, історична частина Одеси й об’єкти цивільної інфраструктури Херсона, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

5 місцевих жителів отримали поранення.

За його інформацією, ракети влучили по промисловій будівлі та середмістю. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).

Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.

У Херсонській області поранено 8 людей

За минулу добу противник 132 рази обстріляв Херсонську область, випустивши 640 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, С-60-1 та авіації. Також завдав ракетного удару. По місту Херсон ворог випустив 58 снарядів, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

Вчора близько 20:30 російські терористи завдали ракетного удару по середмістю Херсона. Внаслідок цього пошкоджені багатоповерхівки. Також російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, магазин у Бериславі і приватні підприємства у Херсоні.

Усього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб - найбільшу кількість за весь час.

На Харківщині під обстріл потрапили 15 населених пунктів

Протягом минулої доби ворог завдав артилерійських та авіаційних ударів як мінімум по 15 населених пунктах області, повідомив очільник області Олег Стнєгубов.

Під авіаційний удар потрапили Синьківка, Іванівка Куп’янського району. Під артилерійським вогнем опинилися Плетенівка, Нестерне Чугуївського району, Строївка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району. Окупанти обстріляли с. Подоли Куп'янського району. Пошкоджено будинок та прибудову.

У Запорізькій області РФ обстріляла 23 населених пункти

У Запорізькій області під ворожі обстріли потрапили 23 населених пункти – зафіксовано 159 ударів. Ворог здійснив 2 РСЗВ-обстріли Роботиного та атакував 12 безпілотниками Залізничне, Новодарівку, Новоданилівку, Роботине, Чарівне, Полтавку й Малу Токмачку, повідомили в ОВА.

По території Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, Новоандріївки, Левадного, Лугівського, Кам'янського, П'ятихаток, Степового, Плавнів, Приморського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 145 артобстрілів .Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеве населення не постраждало.

Над Миколаївською областю було збито крилату ракету Х-59. Ворог завдавав артилерійських ударів по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Також ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.