РФ атакувала Україну дронами, на Київщині знищено склад та пошкоджено будівлі підприємства

Вночі, ворог влаштував чергову дронову атаку на Україну. Всього було випущено 35 БПЛА, 34 з яких були знищені силами та засобами ППО.

ППО знищила 34 із 35 "Шахедів"

У ніч на 21 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 35 "Shahed-136/131", які атакували хвилями у різний час, в період з 20.00 20 грудня по 03.30 21 грудня.

Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

На Київщині горів склад підприємства

Внаслідок атаки на цивільному підприємстві на Київщині через падіння уламків виникла пожежа, повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, загорівся один зі складів підприємства. Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідовано.

Також вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель, розташованих поряд. Крім того, пошкоджено 8 автомобілів.

За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає.

Всі відповідальні служби продовжують роботу з ліквідації та фіксації наслідків нічного удару.

На Миколаївщині уламки безпілотника пошкодили будівлю агропідприємства

Уламками збитого ворожого в Миколаївському районі було пошкоджено складську будівлю агропідприємства, виникла пожежа, повідомляють Сили оборони півдня у Телеграмі.

Силами протиповітряної оборони знищено 19 дронів-камікадзе:

13 на Миколаївщині,

3 на Херсонщині,

2 на Вінниччині,

1 на Дніпропетровщині.

Влучань не допущено. Однак, додають у Силах оборони півдня, уламками збитого БпЛА в Миколаївському районі пошкоджено складську будівлю агропідприємства.

Наразі виниклу пожежу рятувальники ліквідували. Люди не постраждали.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім уточнив, що завдані руйнування складському приміщенню агропідприємства у Веснянській громаді.

На Херсонщині четверо поранених

За минулу добу противник здійснив 131 обстріл, випустивши 687 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію заводу у Херсоні.

За словами очільника області, через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Ворог обстріляв 20 населених пунктів Харківщини

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів зазнала Синьківка Куп'янського району.

Також ворог завдав удару по місту Куп'янськ Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок ворожого обстрілу села Отрадне Куп'янського району пошкоджено лінію електропередач.

Армія РФ завдала 139 ударів по Запорізькій області

Ворог гатив по 20 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 139 ударів, повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Військовослужбовці РФ атакували 21 безпілотником Широке, Малинівку, Лугівське, Новодарівку, Новоандріївку та Новоданилівку, здійснили 12 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки, Роботиного й Преображенки, а також тричі вгатили авіаційними снарядами по Оріхову.

103 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Левадного, Білогір'я, Полтавки, Малинівки, Лугівського, П'ятихаток, Кам'янського, Малих Щербаків та інших міст і сіл на лінії вогню.

За добу надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.