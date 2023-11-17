РФ атакувала Україну дронами, на Хмельниччині уламками пошкоджено будівлі, а на Херсонщині шестеро загиблих: ситуація у регіонах

У ніч проти п'ятниці, 17 листопада, ворожі безпілотники атакували Україну з південного напрямку, у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони. Також російська армія за добу здійснила 58 обстрілів Херсонської області. Шестеро людей загинули, ще десятеро дістали поранення, зокрема дитина.

На Херсонщині шестеро загиблих

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 58 обстрілів, випустивши 347 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 43 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі, медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку у Херсоні", - уточнив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 6 людей загинули, ще 10 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Також уночі окупанти влаштували вогневий терор на Херсонщині. Били по житлових кварталах. Наслідки нічних прильотів ще встановлюються.

Травми, несумісні з життям, отримала невідома жінка - без встановленого місця проживання.

Також двоє жінок, постраждалих напередодні, померли в лікарні. Це жителька Білозерки, яка потрапила під вогонь вдень, і херсонка, котра постраждала надвечір у середмісті.

Ворог обстріляв 17 населених пунктів Харківщини

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби під вогнем окупантів перебували щонайменше 17 населених пунктів області. Зокрема, ворог обстрілював Ветеринарне Харківського району, Огірцеве, Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Кислівку Куп'янського району та інші населені пункти.

Близько 03:20 ночі ворог обстріляв смт. Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району, пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.

У місті Куп’янськ обстрілами пошкоджено 3 приватні будинки та 2 господарчі споруди.

Внаслідок удару КАБ по смт Борова Ізюмського району пошкоджено будівлю та техніку пожежно-рятувальної частини.

Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

Загарбники завдали 118 ударів по Запорізькій області

Упродовж минулої доби російські війська завдали 118 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

96 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Щербаків, Лугівського, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів, Приморського та інших міст і сіл на лінії вогню.

Ворог здійснив 3 ракетні удари по Роботиному та Новодарівці, 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Полтавці, Чарівному, Левадному, Лугівському, Малим Щербакам й Степовому, а також 5 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Малої Токмачки, Новодарівки та Темирівки.

За добу надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Окупанти поранили двох цивільних на Донеччині

Армія Російської Федерації за минулу добу, 16 листопада, поранила двох жителів Донецької області, повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз у Фейсбуці.

"За 16 листопада росіяни поранили двох жителів Донеччини - в Антонівці", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вдалося встановити інформацію щодо двох загиблих у Селидовому та одного пораненого у Торецьку.

Над Миколаївщиною вночі збили "Шахед"

Вночі 17 листопада у Миколаївській області сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ворожий ударний БпЛА типу Shahed-136/131, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація у Фейсбуці.

У четвер, 16 листопада, о 09:36 та 09:40 обстріли фіксувалися по відкритій території сіл Солончаки і Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також вчора о 09:56 під артилерійським вогнем росіян перебував Очаків. Постраждалих немає.

ППО вночі знищила 9 із 10 ворожих дронів-камікадзе

У ніч проти п'ятниці, 17 листопада, ворожі безпілотники атакували Україну з південного напрямку, у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Про загрозу запуску "шахедів" у напрямку Херсонської та Миколаївської областей повідомили о 23:05. Вже через декілька хвилин дрони летіли над цим регіоном. А далі через Миколаївщину – у північно-західному напрямку.

В результаті Повітряні сили попереджали про загрозу 3 груп ударних БПЛА. О 02:59 безпілотники фіксували над Хмельниччиною та Дніпропетровщиною.

Перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін написав у Фейсбуці про роботу ППО.

"Вчергове дякуємо силам ППО за відмінну роботу з оборони неба над Хмельниччиною. Додатково інформуватиму згодом", - йдеться у повідомленні.

Пізніше він додав, що внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження.

На території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та триповерхової будівлі, сім ємностей для зберігання рослинної олії.

Нагадаємо, 16 листопада російські військові обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.