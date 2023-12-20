РФ атакувала Україну дронами та ракетами, у Харкові є влучання: ситуація у регіонах

Вночі 20 грудня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами С-300. Протиповітряна оборона знищила 18 із 19 ударних безпілотників. У Харкові відбулося щонайменше два влучання. Також російська армія обстріляла Херсонську область, в результаті чого поранення дістали 16 людей.

ППО вночі знищила 18 з 19 "Шахедів"

У ніч на 20 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed" із окупованого Криму, повідомляють у Телеграмі Повітряні Сили ЗСУ.

"Усього зафіксовано пуски 19 шахедів, 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей", - йдеться у повідомленні.

Начальник КМВА Сергій Попко поінформував, що ППО збила усі ворожі дрони ще на підльоті до Києва. За попередніми даними оперативного зведення - у столиці без жертв та руйнувань.

Також росіяни завдали удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області РФ по Харківщині.

У Харкові два влучання

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вночі завдали 2 удари по Салтівському району Харкова, попередньо - ракетами С-300.

"О 01:00 зафіксовано влучання ворожого боєприпасу по житловому об'єкту. А о 01:07 – влучання на територію транспортного цивільного підприємства. Пошкоджено майно. Без потерпілих", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Гур'їв Козачок Богодухівського району; Ветеринарне Харківського району; Стариця, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів зазнала Синьківка.

Так, ворог завдав удару двома ракетами С-300 по с. Одрадне Куп'янського району.

Внаслідок ворожого обстрілу села Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок.

Крім того, в результаті ворожого обстрілу смт Куп'янськ-Вузловий поранень зазнала 55-річна цивільна жінка. Вона госпіталізована у середньому стані.

Також внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району зруйновано приватне домоволодіння та господарчі споруди, а в смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено приватний будинок.

На Херсонщині поранені 16 людей

За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 356 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та заклад професійно-технічної освіти у Херсонському районі, дошкільний навчальний заклад, медичну установу, поштове відділення та човнову станцію у Херсоні", - уточнив Прокудін.

За його словами, через російську агресію 16 людей дістали поранення, з них - 4 дитини.

Крім того, над деокупованою частиною Херсонщини сили ППО збили 6 дронів.

Ворог завдав 190 ударів по Запорізькій області

Минулої доби ворог завдав 190 ударів по 21 населеному пункту, повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Окупанти здійснили 44 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодарівці, Новоандріївці, Червоному, Малій Токмачці, Роботиному, Полтавці, Левадному та Новоданилівці, 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки, а також авіаційний удар по Оріхову.

140 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Чарівного, Білогір'я, Полтавки, Гуляйпільського, Преображенки, Плавнів, Лобкового, П'ятихаток, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню.

За добу надійшло 2 повідомлення про пошкодження житлових будинків та господарчих споруд.