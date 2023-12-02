РФ атакувала Україну "шахедами", на Херсонщині і Донеччині є загиблі: як минула ніч в регіонах

У ніч на 2 грудня війська РФ атакували територію України 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з окупованої Запорізької області.

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Про це повідомили у Повітряних силах.

Протиповітряна оборона знищила 10 ударних дронів та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.

Також у Дніпропетровській області під ворожий удар потрапила Червоногригорівська громада. По ній агресор цілив з важкої артилерії, повідомляють в ОВА.

За минулу добу росіяни 82 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 338 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА, інформує очільник області Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна - отримала поранення. У Херсон "прилетіло" 38 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали та навчальний заклад у Херсоні.

На Харківщині протягом доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів, розповів очільник області Олег Синєгубов.

Крім того, під артилерійським та мінометним вогнем росіян перебували Уди Богодухівського району, Тернова Харківського району, Вовчанськ, Варварівка Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

У Миколаївській області за минулої доби ворог завдавав артилерійських обстрілів по с. Солончаки Куцурубської громади. Вночі, орієнтовно о 00:15 ворожих обстрілів зазнала відкрита територія між селами Солончаки та Дмитрівка, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Також вночі ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. За його словами, постраждалих немає.

Минулої доби ворог завдав 99 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області, інформують в ОВА.

Загарбники атакували 14 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Новодарівку, Білогір'я та П'ятихатки, а також здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Новоандріївки, Новоданилівки та Малої Токмачки.

По території Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Новопавлівки, Кам'янського, Червоного, Степногірська, Кам'янського, Степового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 80 артударів.

Під час ворожого удару обстрілу пошкоджено будинок та господарську споруду.

В Донецькій області на Горлівському напрямку у Часовоярській громаді внаслідок обстрілів загинула 1 людина, пошкоджено 6 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та промислову будівлю, повідомляють в ОВА.

У Торецькій громаді поранено 1 людину, пошкоджено 14 будинків: 8 у Північному і 6 у Торецьку. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Міньківка.