РФ атакувала Харків дронами: є руйнування та постраждалий (ФОТО, ВІДЕО)

Вночі 1 серпня армія країни-агресора РФ атакували дронами Харків: є прильоти у центральній частині міста, також у гуртожиток, де виникла пожежа. Через російську агресію поранення отримав один чоловік.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Щонайменше три прильоти. Усі у середмісті, у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС", - зазначив він.

В обласній прокуратурі Харківської області показали наслідки нічного удару росіян по Харкову.

Речник Дмитро Чубенко зазначив, що окрім будівлі навчального закладу у Салтівському районі, також було уражено спортивний об'єкт у Шевченківському районі. Там поранення зазнав охоронець, його госпіталізували.

Як повідомив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко в коментарі "Суспільному", РФ в атаці на Харків застосувала шість-сім іранських дронів-камікадзе Shahed: деякі з них знищила ППО, інші — влучили у цивільні об'єкти у місті.

"Щонайменше є два влучання: одне — у будівлю професійно-технічного училища, друге — у центральній частині міста. У ПТУ близько половини триповерхової будівлі зруйновано, обвалилися два поверхи центрального корпусу", - зазначив Тимошко.

Він додав, що за попередніми даними, людей у будівлі не було.

За словами Тимошко, жодних військових об'єктів або скупчення військовослужбовців у місцях влучання не було.

Він вважає, що Росія таким чином перевіряє систему протиповітряної оборони в регіоні.

Зауважимо, російські окупаційні війська в ніч на 31 липня вдарили ракетами по Харкову, внаслідок чого сталася пожежа в складській будівлі.