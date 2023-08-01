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РФ атакувала Харків дронами: є руйнування та постраждалий (ФОТО, ВІДЕО)
Вночі 1 серпня армія країни-агресора РФ атакували дронами Харків: є прильоти у центральній частині міста, також у гуртожиток, де виникла пожежа. Через російську агресію поранення отримав один чоловік.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Щонайменше три прильоти. Усі у середмісті, у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС", - зазначив він.
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Речник Дмитро Чубенко зазначив, що окрім будівлі навчального закладу у Салтівському районі, також було уражено спортивний об'єкт у Шевченківському районі. Там поранення зазнав охоронець, його госпіталізували.
Як повідомив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко в коментарі "Суспільному", РФ в атаці на Харків застосувала шість-сім іранських дронів-камікадзе Shahed: деякі з них знищила ППО, інші — влучили у цивільні об'єкти у місті.
"Щонайменше є два влучання: одне — у будівлю професійно-технічного училища, друге — у центральній частині міста. У ПТУ близько половини триповерхової будівлі зруйновано, обвалилися два поверхи центрального корпусу", - зазначив Тимошко.
Він додав, що за попередніми даними, людей у будівлі не було.
За словами Тимошко, жодних військових об'єктів або скупчення військовослужбовців у місцях влучання не було.
Він вважає, що Росія таким чином перевіряє систему протиповітряної оборони в регіоні.
Зауважимо, російські окупаційні війська в ніч на 31 липня вдарили ракетами по Харкову, внаслідок чого сталася пожежа в складській будівлі.