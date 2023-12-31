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РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)

харків ракетна атака 30 грудня Kharkiv Palace
Фото: Telegram/synegubov

Принаймні 28 людей постраждали внаслідок ракетної атаки на Харків ввечері 30 грудня, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Зазначається, що близько 19:00 та 19:20 російська армія завдала шість ракетних ударів по місту. Зокрема, відбулися влучання у будівлю готелю Kharkiv Palace та житловий будинок.

Також внаслідок ударів було пошкоджено 12 багатоквартирних та 13 приватних будинків, магазини, обласна лікарня та стоматологічна поліклініка, газопровід та автомобілі. Один з російських ударів пошкодив будівлю дитячого садка. Крім центральної частини міста, зафіксовано три влучання ворожих боєприпасів в Індустріальному районі.

За даними ОВА, з 28 постраждалих цивільних 12 перебувають у лікарні у легкому та середньому стані без загрози життю. Серед пацієнтів - двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин. Зокрема, відомо це 16-річний хлопець, госпіталізований із уламковими пораненнями в стані середньої важкості та журналіст із Великої Британії.

Фото 2 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/Klymenko_MVS
Фото 3 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/Klymenko_MVS
Фото 4 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/Klymenko_MVS
Фото 5 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/Klymenko_MVS
Фото 6 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/Klymenko_MVS
Фото 7 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 8 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 9 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 10 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 11 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 12 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 13 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 14 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov
Фото 15 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov

Обстріли Харкова й області у ніч на 31 грудня

Окрім цього, в ніч проти неділі між 1:09 та 1:30 РФ завдала ще чотирьох ударів по центральній частині Харкова, на цей раз - безпілотниками. Як зазначають у ДСНС та ОВА, зафіксовано руйнації та пошкодження Інституту метрології, адміністративних, житлових будівель та кафе. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Сталося чотири пожежі, загальна площа яких склала близько 1000 квадратних метрів. Найбільш серйозна - виникла в пошкодженому будинку по вулиці Сумській, 43, в якому розташовано відділення А-Банку.

Фото 16 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/dsns_telegram
Фото 17 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/dsns_telegram
Фото 18 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/dsns_telegram
Фото 19 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/dsns_telegram
Фото 20 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/ihor_terekhov
Фото 21 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/ihor_terekhov
Фото 22 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/ihor_terekhov
Фото 23 — РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Фото: Telegram/ihor_terekhov

Крім того, в Харківській області о 0:14 та 0:34 окупанти обстріляли селище Борова Ізюмського району. Там пошкоджено приватне домоволодіння. З-під завалів будинку вилучили тіла трьох загиблих - жінки та двох чоловіків.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов