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РФ атакувала Харків ракетами, влучивши у готель Kharkiv Palace та житловий будинок: 28 постраждалих (ФОТО)
Принаймні 28 людей постраждали внаслідок ракетної атаки на Харків ввечері 30 грудня, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Зазначається, що близько 19:00 та 19:20 російська армія завдала шість ракетних ударів по місту. Зокрема, відбулися влучання у будівлю готелю Kharkiv Palace та житловий будинок.
Також внаслідок ударів було пошкоджено 12 багатоквартирних та 13 приватних будинків, магазини, обласна лікарня та стоматологічна поліклініка, газопровід та автомобілі. Один з російських ударів пошкодив будівлю дитячого садка. Крім центральної частини міста, зафіксовано три влучання ворожих боєприпасів в Індустріальному районі.
За даними ОВА, з 28 постраждалих цивільних 12 перебувають у лікарні у легкому та середньому стані без загрози життю. Серед пацієнтів - двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин. Зокрема, відомо це 16-річний хлопець, госпіталізований із уламковими пораненнями в стані середньої важкості та журналіст із Великої Британії.
Обстріли Харкова й області у ніч на 31 грудня
Окрім цього, в ніч проти неділі між 1:09 та 1:30 РФ завдала ще чотирьох ударів по центральній частині Харкова, на цей раз - безпілотниками. Як зазначають у ДСНС та ОВА, зафіксовано руйнації та пошкодження Інституту метрології, адміністративних, житлових будівель та кафе. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Сталося чотири пожежі, загальна площа яких склала близько 1000 квадратних метрів. Найбільш серйозна - виникла в пошкодженому будинку по вулиці Сумській, 43, в якому розташовано відділення А-Банку.
Крім того, в Харківській області о 0:14 та 0:34 окупанти обстріляли селище Борова Ізюмського району. Там пошкоджено приватне домоволодіння. З-під завалів будинку вилучили тіла трьох загиблих - жінки та двох чоловіків.