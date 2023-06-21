Через падіння уламків дронів на Хмельниччині сталася пожежа

У ніч на 21 червня російські терористи застосували іранські "шахеди" для обстрілу території України, зокрема Хмельниччини. Усі вдалося збити українській ППО, але уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області.

Про це повідомила пресслужба Хмельницької ОВА.

"Сьогодні під час повітряної тривоги, ворог намагався завдати удару по нашій області. 6 дронів-камікадзе знищені силами і засобами Повітряних Сил на Хмельниччині", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що уламки збитих ворожих дронів впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області.

В Хмельницькій ОВА повідомили, що постраждалих та загиблих немає.

Підрозділи ДСНС наразі ліквідували займання.

Російські окупанти в ніч на 21 червня атакували Україну ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131 із північного напрямку. Сили та засоби Повітряних сил збили всі шість дронів-камікадзе на Хмельниччині.