РФ нанесла авіаудар по Часовому Яру, є постраждалі

Російські війська завдали авіаудару по Часовому Яру. Внаслідок ворожої атаки троє людей отримали поранення.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Прямим попаданням зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджено недобудову та склад.

Кириленко зазначив, що залишатися в області небезпечно і закликав мешканців евакуюватися.

"Не минає жодного дня, щоб росіяни не вдарили по цивільних у Донецькій області. Прилетіти може будь-куди й у будь-який час. Залишитися в області – небезпечно!", - наголосив він.

Нагадаємо, що 26 листопада окупанти завдали ракетного удару по Дніпру.