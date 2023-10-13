РФ уже три тижні не атакує з літаків дальньої авіації: у розвідці Британії пояснили, чому

Літаки дальньої авіації військово-повітряних сил Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня, тобто три тижні. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що востаннє подібна перерва тривала з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто протягом 51 дня. Ймовірно, що тоді окупанти вичерпали свої запаси боєздатних ракетних боєприпасів AS-23 після зимової кампанії проти критично важливої інфраструктури України.

Як пояснили в розвідці, тепер можливо, що загарбники бережуть існуючі AS-23, а також використовують паузу для збільшення придатних запасів, очікуючи на подальші важкі удари по Україні взимку.

Також у Британії звернули увагу, що останнім часом Росія зосередила свої удари на пов'язаних із зерном об'єктах на півдні України. Для атак окупанти застосовують безпілотники. Імовірно, це повʼязано з більшою точністю дронів.

Атаки по Україні: осінь і зима-2023

6 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї зими росіяни будуть знову намагатися знищити українську енергосистему. За словами очільника держави, ворог спробує зробити більше ударів та більше спроб обійти український захист.

Своєю чергою Україна робить ще більше кроків на посилення протиповітряної оборони та на співпрацю з партнерами заради стійкості енергетики.

У Повітряних силах ЗСУ прогнозують, що осінній та зимовий періоди стануть рекордними в Україні за кількістю російських атак дронами-камікадзе.

Як зазначав 8 жовтня речник Повітряних сил Юрій Ігнат, за шість місяців попереднього опалювального сезону росіяни використали проти України понад 1000 "Шахедів". А лише у вересні поточного року – пів тисячі.

Також він сказав, що системи протиповітряної оборони, які Україна отримує від західних партнерів, зосередяться на захисті енергетичної інфраструктури та стратегічних об'єктів, як це й робили минулої зими.