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РФ вчергове обстріляли Краматорськ: влучили у промзону та заклад освіти (ФОТО, ВІДЕО)

РФ вчергове обстріляли Краматорськ: влучили у промзону та заклад освіти (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko

Російські війська 13 грудня обстріляли Краматорськ Донецької області, влучивши у промислову зону та у корпус Інституту техніки та менеджменту. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Краматорськ знову зазнав ворожого удару. Росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту. Інформація про постраждалих наразі не надходила, однак точні наслідки ще належить встановити", - зазначив він.

В свою чергу начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що пошкоджені й багатоквартирні будинки та будівля автовокзалу.

Фото 2 — РФ вчергове обстріляли Краматорськ: влучили у промзону та заклад освіти (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 3 — РФ вчергове обстріляли Краматорськ: влучили у промзону та заклад освіти (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 4 — РФ вчергове обстріляли Краматорськ: влучили у промзону та заклад освіти (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото 5 — РФ вчергове обстріляли Краматорськ: влучили у промзону та заклад освіти (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko

"Чергові ракетні удари по Краматорську: центр міста та промзона. Зруйнований заклад освіти, ще один - пошкоджений. Також пошкоджень зазнали 8 багатоквартирних будинків, будівля автовокзалу, гуртожиток та реабілітаційний заклад. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - написав він.

Нагадаємо, що раніше Краматорськ ворожа армія обстрілювала, зокрема, 8 листопада, поціливши по приватному житловому сектору, та 27 жовтня, поціливши по промисловому підприємству. Наприкінці ж вересня про обстріли міста з пораненими повідомлялося неодноразово.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов