РФ вдарила по Запорізькій області, є загиблі та поранені

Військові російської армії нанесли удари по чотирьом населеним пунктам Запорізькій області. Зокрема, загарбники атакували склади, ангари, гаражі, приміщення тракторної бригади та адмінбудівл у селі Гуляйпільське Пологівського району. Всі хто, опинився під завалами зруйнованих будівель, загинули.

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Про це 11 серпня повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Під удари ворога також потрапили смт Кушугум, смт Комишуваха Запорізького району та місто Оріхів Пологівського району.

Окупанти вранці 10 серпня завдали по цивільному населенню в смт Кушугум два удари ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Розривами снарядів накрило 6 вулиць, пошкоджень зазнали майже 30 будинків, деякі з них – зруйновані вщент.

Руйнівних ушкоджень також зазнало приміщення на місцевому підприємстві з виробництва прянощів і приправ. У смт Комишуваха поцілили по одному з фермерських господарств.

Ракетними снарядами пошкоджено його територію, трансформатор, складське приміщення та робочий автомобіль. В Оріхові ракети розірвалися прямо на присадибних ділянках, пошкодило стовпи з лінією електропередач.

Крім того, поліція зафіксувала три факти артобстрілу території сільськогосподарського підприємства у селі Гуляйпільське Пологівського району. За всіма фактами російської агремії правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Крім того, в ніч з 10 на 11 серпня окупаційні війська відкривали вогонь по Дніпропетровському, Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах Дніпропетровської області. В результаті двоє людей загинули, семеро дістали поранення, серед них — 13-річна дитина.