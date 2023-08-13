РФ відкрила попереджувальний вогонь по судну, яке йшло до Ізмаїла

13 серпня близько 6:40 у південно-західній частині Чорного моря російські військові відкрили попереджувальний вогонь, щоб зупинити іноземний суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау. Судно прямувало до українського порту Ізмаїл.

Про це повідомило Міноборони РФ.

Загарбники стверджують, що військовослужбовці країни-агресора РФ на патрульному кораблі Чорноморського флоту «Василь Биків» відкрили запобіжний вогонь, щоб зупинити в Чорному морі суховантажне судно «Сукра Окан».

Інцидент стався 13 серпня близько 6:40 ранку за московським часом у південно-західній частині Чорного моря.

За версією Міноборони РФ, патрульний корабель начебто виявив суховантажне судно, яке йшло під прапором Палау в український порт Ізмаїл і «не відреагувало на вимогу зупинки для огляду на предмет перевезення заборонених вантажів».

«Для примусової зупинки судна з російського бойового корабля було відкрито попереджувальний вогонь із автоматичної стрілецької зброї. З метою огляду суховантажного судна з борту патрульного корабля „Василь Биков“ було піднято гелікоптер Ка-29 з групою російських військовослужбовців», — заявили в Міноборони РФ.

Там додали, що у ході радіопереговорів іноземне судно зупинило хід, після чого російські військові висадилися на суховантажне судно і провели огляд. Потім судно продовжило рух у порт Ізмаїл.

Судноплавство у Чорному морі після виходу РФ із "зернової угоди"

17 липня сплив термін дії "зернової угоди", яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Міноборони РФ заявило, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядатися ним як потенційні перевізники військових вантажів.

Міжнародна морська організація, що є спеціалізованою установою ООН, закликала Росію забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі та утримуватися від загроз постачанню товарів першої необхідності.

Через вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи роботу портів на узбережжі Чорного моря, які були в ній задіяні, фактично було заблоковано. Більше того, після виходу з угоди, термін дії якої закінчився після 17 липня, армія РФ почала завдавати ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси та Чорноморська.

До цього через обмеженість можливостей "зернового коридору" Україна активно використовувала для експорту й порти на Дунаї, які через це вийшли на рекордні показники вантажообігу, проте 24 липня Росія вперше завдала ударів і по цій інфраструктурі: ударними дронами був атакований порт Рені, що розташований за лічені кілометри від одного з найбільших міст Румунії Галаца.

Також Росія атакувала 2 серпня порт Ізмаїл на Дунаї, за 15 кілометрів від румунського міста Тулча.

Російський удар наніс значну шкоду українській зерновій інфраструктурі в портах Дунаю - там знищено і пошкоджено до 40 тис. тонн зерна, підготовленого до відправки в країни Африки, Китай і Ізраїль.

Нещодавно в Україні відкрили тимчасові маршрути для цивільних суден через Чорне море, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації. Цими маршрутами, в першу чергу, користуватимуться судна, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.