РФ вночі атакувала ракетами житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Донецькій області

В ніч на 12 серпня російські війська запустили 11 ракет по Краматорську Донецькій області. Ціллю загарбників став приватний сектор, за попередньою інформацією, пошкодили три житлові будинки.

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Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Під ворожий вогонь також потрапило Курахове. Окупанти влучили у житлову двоповерхівку в центрі міста, пошкодили приватні будинки та Центр культури і дозвілля, де перебували вимушені переселенці. Постраждалих серед них немає.

Через обстріли у місті виникли пожежі, під завалами зруйнованих будинків опинилися люди. З під завалів дістали тіла двох загиблих чоловіків, одну жінку вдалося врятувати.

"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі, перетворюють наші міста та селища на руїни і знищують місцеве населення. Перебувати на території області небезпечно. Тож вкотре закликаю: евакуюйтеся! Евакуація рятує життя", — звернувся до місцевих жителів Кириленко.

Раніше, 11 серпня, окупанти застосували комплекс С-300 та поцілили у подвір'я одного з будинків Краматорська. Снаряд залишив вирву у 4 метри завширшки та 1,5 метра завглибшки.

Наразі в Донецькій області триває обов'язкова евакуація. Понад 2 тисячі громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди, були вивезені з регіону за перший тиждень обов’язкової евакуації.