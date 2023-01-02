РФ вночі знову атакувала Україну десятками ударних дронів: в Києві пошкоджена енергетична інфраструктура

У ніч з 1 на 2 січня російська армія знову завдала масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

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"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною ПС ЗСУ у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України усі 39 ударних БПЛА знищені. Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.

До відбиття нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних сил та мобільні вогневі групи. Зазначено також, що "дедалі активніше залучається техніка та озброєння, надані Україні західними партнерами".

Натомість, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, посилаючись на інформацію сил ППО, вночі "40 дронів йшли на Київ". 15 з них було знищено над сусідніми областями, три - на Київщині, а ще 22 - над столицею.

Однак перед цим мер заявив, що в результаті нічного обстрілу столиці були пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури. В місті відбуваються аварійні відключення електроенергії, є знеструмлені об‘єкти теплопостачання. Водопостачання столиці при цьому здійснюється в штатному режимі.

Також, за його словами, після вибуху в Деснянському районі після півночі було госпіталізовано постраждалого 19-річного чоловіка. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що в цьому районі відбулося падіння уламків БПЛА на проїзжу частину дороги та пошкодження вікон у багатоповерховому будинку поруч. Крім того, Кличко повідомив, що вранці помер один з постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня: 46-річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив також, що внаслідок нічних ударів в регіоні пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки. За попередніми даними, постраждалих немає. Ведуться роботи з ліквідації наслідків атаки.

Водночас Миколаївська ОВА теж повідомила, що "станом на 8:00" 2 січня силами та засобами ППО у регіоні було знищено шість ворожих дронів Shahed-136, ще один було знищено Національною гвардією. Обстрілів же на території області не зафіксовано.

Повітряне командування "Схід" вночі також повідомило, що силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено шість ударних БПЛА Shahed та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, що йшла у напрямку міста Дніпро. Ще три дрони Shahed було збито ППО Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням "Схід".

Нагадаємо, що у попередню, новорічну ніч Повітряні сили ЗСУ відзвітували про збиття 45 дронів Shahed-131/136. При цьому Київська ОВА заявляла про 32 повітряні цілі саме в столичному регіоні, а також що в результаті атаки все ж були пошкодження інфраструктури.