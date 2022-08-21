РФ закриває повітряний простір в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях 22-25 серпня - Генштаб ЗСУ

Росія, за наявною в української сторони інформацією, закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Бєлгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року.

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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також, зокрема, зазначено, що противник проводить ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Також у Генштабі кажуть, що наразі корабельне угруповання противника в готовності до застосування високоточної зброї утримує п’ять носіїв крилатих ракет морського базування.

Нагадаємо при цьому, що напередодні президент Володимир Зеленський допустив, що наступного тижня, коли Україна відзначатиме День незалежності, Росія може спробувати зробити "щось особливо гидке та жорстоке".

В свою чергу ЗМІ дізналися, що працівникам державних установ, розташованих в урядовому кварталі Києва, рекомендували з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому.

Зазначимо також, що військова адміністрація Харківської області, що межує з Бєлгородською областю РФ, звідки регулярно обстрілюється Харків, напередодні вирішила ввести комендантську годину на всю добу 24 серпня, а також розширити її строк, в тому числі в інші дні, до половини доби (з 7 години вечора до 7 ранку).