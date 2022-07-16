РФ запустила балістичні ракети по Покровську. Є загиблі та поранені

Окупаційні війська Російської Федерації 16 липня двічі вдарили балістичною ракетою "Іскандер -М" по мирним мешканцям в Покровську Донецької області. Про це в Facebook повідомила Національна поліція.

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Загарбники атакували приватний сектор міста, в результаті пошкоджено щонайменше 27 будинків. Також є загиблі та поранені, точна кількість жертв встановлюється.

"Поліцейські перевіряють територію та будинки місцевих мешканців на наявність постраждалих. Рятувальники локалізують пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу. Зруйновано цивільні об’єкти та житловий сектор", — розповіли в Нацполіції.

Раніше, 9 липня, через російські обстріли в Донецькій області загинуло щонайменше три людини, 23 - отримали поранення.

Крім того, п'ять мирних мешканців загинули внаслідок ворожих обстрілів Бахмута й Сіверська 7-8 липня. Також зазнали поранень три особи, серед яких 12-річний хлопчик, госпіталізований у вкрай тяжкому стані.