РФ запустила по Києву 11 крилатих ракет: ППО ліквідувала всі цілі

Російські окупаційні війська вночі 28 квітня задіяли авіацію для нанесення ракетних ударів по столиці України. Ворог запустив 11 крилатих ракет. Система протиповітряної оборони ліквідувала всі повітряні цілі.

Про це повідомила пресслужба КМДА, уточнивши, що інформація є попередню, деталі уточнюють.

"Після паузи тривалістю 51 день, ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Обстріл був здійснений з літаків стратегічної авіації. За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Окрім ракет, було збито ще 2 БПЛА (Тип дронів встановлюється)", — розповіли у КМДА.

Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожнє полотно. Станом на 06:30 ранку інформація про постраждалих не надходила.

"Дякую силам протиповітряної оборони за службу і захист Києва! Ще раз звертаюся до киян і буду повторювати ці слова постійно - не нехтуйте сигналами повітряноі тривоги! Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в України після нашої Перемоги!", — додав начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, напередодні, вночі 21 квітня для чергової атаки по території України російські окупанти застосували близько 10 БпЛА типу “Шахед”. Тоді 8 із них українські захисники знищили на околицях Києва.

Внаслідок падіння уламків російських дронів 28 березня виникла пожежа у Святошинському районі. За декілька днів до цього у Київської області внаслідок ворожої атаки дроном було частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Тоді загинуло 9 людей.