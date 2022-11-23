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Росія завдала ракетних ударів по Києву та області. Одна людина загинула

Росія завдала ракетних ударів по Києву та області. Одна людина загинула
Окупанти атакували житловий сектор в Київській області. Фото: Facebook голови Нацполіції регіону Андрій Небітов

Російські війська в другій половині дня 23 листопада випустили ракети по столиці України. Зафіксовано влучання в інфраструктурні об‘єкти. 

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Про це повідомив мер Віталій Кличко.

"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - написав він в Telegram-каналі. 

Фото 2 — Росія завдала ракетних ударів по Києву та області. Одна людина загинула
Фото 3 — Росія завдала ракетних ударів по Києву та області. Одна людина загинула
Фото 4 — Росія завдала ракетних ударів по Києву та області. Одна людина загинула

Згодом в столиці пролунало ще кілька вибухів. Рятувальні служби та медики слідують на місця. КМВА повідомила, що внаслідок влучання пошкоджено двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.

В свою чергу голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в області зафіксували влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах.

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі!" - закликав Кулеб.

В "ДТЕК Київські електромережі" після ракетних ударів повідомили, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомлені ДТЕК.

Нагадаємо, тактику атаки об'єктів критичної інфраструктури РФ почала активно застосовувати з 10 жовтня, того дня була одна з найбільш масованих ракетних атак. Проте 15 листопада країна-агресор знову випустила сотню ракет по Україні, "перевершивши" атаку 10 жовтня.

Переважно росіяни цілилися на об'єкти енергетики. В результаті в Україні почали застосовувати екстрені та планові відключення світла по всій країні, а мобільні оператори попередили про перебої зі зв'язком.

Автор:
Віта Молодан