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РФ завдала ракетного удару по Одеській області: є поранені та руйнування
Російські окупаційні війська вночі 17 серпня атакували Одеську область двома ракетами. Внаслідок удару троє мирних жителів отримали поранення. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Руйнувань зазнала одна з баз відпочинку в Одеській області, там також виникла пожежа. Постраждали і кілька приватних будівель, розташованих поблизу.
На місце прибули сили ДСНС, рятувальна операція продовжується.
Напередодні, вдень 16 серпня, обстріляли з літаків над територією Білорусі військовий аеродром на Житомирщині. Внаслідок влучення було пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки. При цьому заявлено, що особовий склад на момент удару перебував у укритті, тому не постраждав.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вдень того ж дня зазнав масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ прифронтового міста Оріхів Запорізької області, де було пошкоджено десятки будинків.