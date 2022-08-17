РФ завдала ракетного удару по Одеській області: є поранені та руйнування

Російські окупаційні війська вночі 17 серпня атакували Одеську область двома ракетами. Внаслідок удару троє мирних жителів отримали поранення. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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Руйнувань зазнала одна з баз відпочинку в Одеській області, там також виникла пожежа. Постраждали і кілька приватних будівель, розташованих поблизу.

На місце прибули сили ДСНС, рятувальна операція продовжується.

Напередодні, вдень 16 серпня, обстріляли з літаків над територією Білорусі військовий аеродром на Житомирщині. Внаслідок влучення було пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки. При цьому заявлено, що особовий склад на момент удару перебував у укритті, тому не постраждав.

Вдень того ж дня зазнав масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ прифронтового міста Оріхів Запорізької області, де було пошкоджено десятки будинків.