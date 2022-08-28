РФ завдала ракетного удару по Рівненській області

Російські окупаційні війська ввечері 28 серпня нанесли ракетний удар по Сарненському району Рівненської області. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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"Остання повітряна тривога принесла ракетний удар по Рівненщині. Попередньо без жертв. Постраждав об'єкт військової інфраструктури. Виїхали на місце події", — сказав Коваль.

Повітряна тривога, під час якої окупанти нанесли удар по регіону, тривала з 19:22 до 19:52. В цей же час її оголосили в багатьох областях. ЗМІ повідомляли, що для нанесення ударів по Україні РФ підняла винищувачі в Білорусі.

Попереднього разу по Сарнах наносили удар в червні. Тоді ракети потрапили у станцію техобслуговування з мийкою та ще один комплекс по ремонту автомобілів. В результаті троє людей загинуло, ще четверо госпіталізовані, з них двоє - у важкому стані.

Нагадаємо, 28 серпня також загарбники з Російської Федерації нанесли удари по череді корів, яка перебувала в прикордонні Семенівської громади Чернігівській області.

Цього ж дня окупанти нанесла ракетний удар по Запоріжжю. "Прильоти" зафіксовано у двох районах міста.

Окрім того, під ворожий вогонь потрапили Харківська та Дніпропетровськаобласті.