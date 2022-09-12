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РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю

РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю

Російські окупаційні війська вночі 12 вересня, близько 00:40, завдали ракетного удару по обласному центру Запорізької області. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

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За попередньою інформацією чотирма ракетами С-300 уражено технічні будівлі одного з об’єктів інфраструктури на околицях міста.

"Ймовірно вогонь здійснено з боку Василівки. Внаслідок обстрілу постраждалих не має", — додав Старух.

Нагадаємо, найбільшу небезпеку в Запорізькій області зараз становить ЗАЕС, яка зазнає постійних обстрілів з боку РФ. 

Так, раніше в "Енергоатомі" повідомили, що 11 вересня о 03:41 енергоблок  №6 Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі відключили від енергомережі. Згодом на Запорізькій атомній електростанції вдалося відновити резервну лінію електропостачання.

Українська влада до цього неодноразово звинувачувала окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, а також заявляла про ймовірність ядерної катастрофи на станції. Росіяни атакували АЕС навіть тоді, коли до неї направлялася місія МАГАТЕ.

Автор:
Віта Молодан