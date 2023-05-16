РФ здійснила "виняткову за щільністю" атаку на Київ: уламки ракет виявили у п'яти районах

Вночі 16 травня армія країни-агресора РФ здійснила комплексну атаку на Київ із застосуванням БпЛА та ракет. Українські захисники ліквідували переважну більшість повітряних цілей. Падіння уламків зафіксоване у п'яти районах столиці.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Там зауважують, що це був восьмий повітряний напад на Київ з початку травня.

"Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу", - підкреслюють в КМВА.

За попередьною інформацією, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.

Попередьно, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, найбільші пошкодження в Солом’янському районі - там внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто. Також ушкоджена будівля площею 200 м кв. За попередньою інформацією, постраждали три людини.

У Дарницькому районі столиці внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджені два автомобілі. Також у лісопарковій зоні зафіксовано падіння уламків БПЛА, без загоряння.В Шевченківському районі впали уламки на територію зоопарку.

У Оболонському та Святошинському районі постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня на Київ окупанти запускали дрони для виявлення позицій ППО. Всі БПЛА, які рухалися в напрямку Києва були знищені на дальніх підступах, повідомили в КМВА.

13 травня російська армія здійснила напад на столицю, використовуючи виключно безпілотні літальні апарати.