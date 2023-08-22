РФ знову атакували дрони: влада повідомила про пошкоджені будинки та авто у Московській області (ФОТО, ВІДЕО)

У ніч на 22 серпня відбулася чергова атака безпілотників на територію РФ. Влада повідомляє про чотири безпілотники, які збила ППО. Під Москвою нібито знищено два безпілотники. Ще два дрони ліквідували у Брянській області. Є пошкоджені будинки та авто.

Про це повідомило Міністерство оборони РФ.

"Два БпЛА виявлено засобами ППО і подавлено комплексами РЕБ. Вони зазнали аварії над територією Брянської області. Два БПЛА виявлено та знищено засобами ППО над територією Московської області", – зазначили у відомстві.

Там додали, що начебто постраждалих немає.

Збиття двох дронів під столицею РФ підтвердив і мер Москви Сергій Собянін.

Він повідомив, що дрони збили у Московській області: один - у районі Красногорська, а другий – у районі населеного пункту Часци.

Як повідомляє "Astra", у Красногорську після вибуху у будинках повилітали вікна і пошкоджено автомобілі. На асфальті одного з дворів лежать уламки ймовірно БПЛА.

Telegram-канал "SHOT" повідомив, що у Красногорську дрон впав поблизу будівлі уряду Московської області, пошкоджено фасад багатоповерхівки та близько десятка автомобілів на стоянці.

"Вибуховою хвилею при падінні вибиті вікна в багатоповерхівці, пошкоджено автомобілі. Постраждалих серед мешканців немає, займання також немає", - відзвітував губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов.

Крім того, як пише Astrа, жителі московського району Строгіно також чули вибух, після якого в небо здіймався дим.

Також у московських аеропортах Внуково та Домодєдово тимчасово припинили роботу та затримали кілька літаків на виліт і приліт.

Атаки безпілотників на Москву: хронологія подій

Вночі 18 серпня Москву атакували безпілотники. Один із дронів вдарив по Експоцентру на Краснопресненській набережній біля "Москва-Сіті". У 8-му павільйоні Експоцентру стався обвал на площі 30 квадратних метрів.

Вночі 9 серпня на підльоті до Москви були збиті два безпілотника: один в районі Мінського шосе, інший - в районі Домодєдово.

В ніч на 1 серпня у Москві лунали вибухи. З'ясувалося, що місто знову атакували безпілотники. Удар знову припав по будівлі комплексу "Москва-Сіті" в центрі столиці Росії, де розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.

Зазначимо, що Москва й Московська область, деякі інші регіони Центральної Росії, а також окупований нею Кримський півострів вже неодноразово зазнавали ударів дронів. Найбільш знаковий випадок стався 3 травня: тоді безпілотник атакував купол Сенатського палацу Кремля. Влада РФ заявляла, що розцінює це як сплановану терористичну акцію з боку України та замах на президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що Україна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території. Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що подія могла бути інсценуванням.

Вибухи в Москві та регіоні лунали, зокрема, й 30 травня. А 21 червня російські ЗМІ повідомляли, що два дрони вибухнули біля військової частини в Підмосков'ї. Масова атака дронів сталася й 4 липня – за даними росіян, тоді на території Нової Москви та Підмосков'я впали п'ять ударних безпілотників. Також 24 липня було нанесено удари по двох нежитлових будівлях у Москві. Повідомлялося, що поряд із ними розташовані об'єкти Головного управління Генштабу ЗС РФ.

Вночі 30 липня у Москві також лунали вибухи. Там постраждала будівля, у якій розташовані Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій, Міністерство промисловості та торгівлі й Міністерство економічного розвитку РФ.

Зеленський після цього натякнув, що вважає закономірним застосування ударних дронів на території Росії. За його словами, поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це "неминучий, природний та абсолютно справедливий процес".