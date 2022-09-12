Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

РФ знову вдарила по Харкову. Одна людина загинула, у місті зникло електропостачання

РФ знову вдарила по Харкову. Одна людина загинула, у місті зникло електропостачання

Російські війська в другій половині дня, 12 вересня, знову завдали ракетного удару по Харкову. Влучили у дорожнє покриття в Київському районі. Про це повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

За попередньою інформацією, одна людина загинула в результаті ворожого обстрілу. Крім того, чотири людини отримали поранення. 

Росіяни також завдали удару по Основ’янському району міста. Медики продовжують працювати. Інформація уточнюється.

Мер Ігор Терехов додав, що через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові зникло світло та припинено водопостачання.

"Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів", - написав очільник міста у Telegram.

Раніше, вночі 12 вересня, окупанти також нанесли удар по Харкову. Ціллю ворога став житловий будинок у Новобаварському районі. В результаті загинула одна людина. Сам будинок частково зруйнований.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня загарбники завдали удару по найбільшій харківській ТЕЦ-5, а також по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом, про що повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter. 

Через це без світла лишилися Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька області.

На ранок електро- та водопостачання на Харківщині відновили на 80%.

Автор:
Віта Молодан