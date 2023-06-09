Рівень води у Херсоні знизився на 60 сантиметрів

Станом на вечір 9 червня на правому березі Херсонщини залишаються затопленими 35 населених пунктів. У воді 3763 будинки, проте вона вже відступає.

Про це розповів очальник Херсонської області Олександ Прокудін.

Зранку середній показник рівня води сягав 5 м 38 см то на вечір він знизилися майже до 5 метрів. У Херсоні вода відійшла до відмітки 5 м 8 см що на 60 см нижче максимального рівня.

У Каховському районі вода також йде на спад. У звільнених Козацькому, Веселому а також в тимчасово окупованій Новій Каховці рівень води знизився на півтора метра.

Загалом до безпечних місць евакуювали 2588 людей.

За його словами, серйозною є ситуація в тимчасово окуповані Корсунці - село затоплене, розмило кладовище. Така ж ситуація спостерігається в селах Ольгівка і Отрадокаменка.

Залишається критична ситуація на тимчасово окупованому лівобережжі. На 80% затоплено Голу Пристань, Велику Кардашинку, Малу Кардашинку. В Старій Згурівці 60 % затоплено. Загалом затоплено понад 1100 будинків.

Ще з учора в Херсонській області спостерігається тенденція зменшення рівня затоплення після руйнування Каховської ГЕС. За ніч вода спала на 20 см.

Що стосується ситуації в самому водосховищі, то станом на вечір рівень води впав до 11м 33 см що на 107 см нижче за "мертву точку". Водосховища втрачає по 6 см годину.