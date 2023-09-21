Рівненщина зазнала ракетного удару: є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру

Вранці 21 вересня під час масштабної атаки армія країни-агресора РФ завдала ударів по Рівненській області. У Рівному сталися "прильоти" ворожих ракет. Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі", - зазначив він.

Зокрема постраждало СТО і 5 автівок, які знаходилися на її території.

Як повідомив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, частина Рівненського району без електроенергії.

Наразі бригади "Рівнеобленерго" працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, вранці ворог також завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича у Львівській області. Два прильоти – по промисловому обʼєкту.