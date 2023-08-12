"Робота надскладна": У ДСНС показали, як ліквідовують наслідки повені в Словенії (ВІДЕО)

У Словенії розпочали роботи з подолання наслідків повені 51 рятувальник та 19 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій України, йдеться у повідомленні відомства.

"Наразі зведений загін ДСНС виконує відновлювальні роботи в районі селища Речиця. Рятувальники розгорнули пересувний пункт управління, медичний пункт, а також організували зв’язок та визначили порядок залучення людей та техніки для ліквідації наслідків повені", - зазначається у ньому.

Проведено робочу нараду з представником RDC - органу управління Європейського механізму цивільного захисту, що координує роботу рятувальних служб з усіх країн, що тут працюють та з місцевими органами влади.

Для українських рятувальників визначено дві основні локації для роботи в руслі річки Дрета. Головними завданнями є облаштування дамби для берегоукріплення, розширення та зміна русла річки, водовідведення, очистка русла від дерев та сміття, що принесла велика вода.

Як коментують в ДСНС, ця робота є надскладною, оскільки рятувальникам доводиться постійно працювати в стрімкій течії. Для її виконання фахівці мають та застосовують важку інженерну техніку, зокрема п'ять гусеневих екскаваторів. Роботи заплановано провести протягом декількох днів. Після чого будуть визначені нові локації.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 10 серпня підписав указ №484, яким постановив надати гуманітарну допомогу Словенії задля подолання наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в цій країні внаслідок повені.

Вже 11 серпня Кабінет міністрів на його виконання ухвалив розпорядження ДСНС направити до Словенії зведений аварійно-рятувальний загін, Міністерству закордонних справ - узгодити з відповідними органами Словенії питання розміщення персоналу цього загону.