Родственникам жертв сбитого в Тегеране самолета МАУ канадский суд обязал выплатить около $90 млн компенсации

Родственникам жертв трагедии, произошедшей два года назад в Тегеране, когда был сбит украинский самолет компании МАУ, канадский суд постановил выплатить компенсацию в размере 100 млн канадских долларов. Также членам семей было присуждено дополнительно 7 миллионов за "боль и страдания".

Верховный суд провинции Онтарио в Канаде постановил выплатить 107 миллионов канадских долларов (около 90 миллионов долларов США) семьям шести человек, которые погибли в катастрофе самолета Международных авиалиний Украины в Иране два года назад, сообщает nv.ua со ссылкой на канадский ресурс CBC News. В том числе членам семей было присуждено дополнительно 7 млн канадских долларов за "боль и страдания".

Решение было обнародовано через восемь месяцев после того, как в мае прошлого года судья Высшего суда Онтарио Эдвард Белобаба постановил, что уничтожение коммерческого самолета вскоре после взлета в Тегеране было преднамеренным террористическим актом.

Адвокат семей погибших Марк Арнолд заявил, что если Тегеран откажется выполнять решение суда, то его команда будет добиваться ареста иранских активов в Канаде и за границей.

Согласно заявлению адвоката шесть членов семьи, которым была присуждена компенсация по суду, потеряли супругов, братьев и сестер, детей, племянниц и племянников на борту рейса 752. Родственники подали гражданский иск против Ирана и других официальных лиц, которые, по их мнению, виноваты в катастрофе. Дело возбудили Шахин Могхаддам, Мехрзад Зарей и Али Горжи. Опасаясь репрессий со стороны Ирана, некоторые другие истцы не раскрыли свои имена.

Как сбили украинский Boeing 737 под Тегераном в январе 2020 года

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран — Киев был сбит утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. Погибли все 176 человек, в том числе 11 украинцев. Большинство жертв были гражданами Ирана (30 человек) и Канады (55 человек).

На четвертый день после катастрофы иранская сторона официально признала, что самолет МАУ сбили ее военные, которые ошибочно приняли его за враждебную цель.

Расшифровка бортовых самописцев подтвердила, что лайнер был исправен и потерпел крушение из-за попадания двух противовоздушных ракет.

Согласно записи, первая нанесла самолету значительные повреждения, но двигатели не отключились, а пилоты пытались контролировать полет, однако другая уничтожила воздушное судно.

Иран настаивает, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки оператора ПВО, а не по приказу военного руководства страны. Украина не согласна с этой позицией и требует допуска к расследованию и денежную компенсацию.

Обвинения в причастности к уничтожению самолета были предъявлены десяти иранским чиновникам, но их имена и должности Тегеран не раскрывает.