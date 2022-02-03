Роман Протасевич готовит иск к Ryanair и называет посадку самолета провокацией оппозиции

Основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Роман Протасевич собирается подать иск на авиакомпанию Ryanair. Также он готов рассказать Международной организации гражданской авиации о возможной причастности оппозиции к инциденту с самолетом.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Не буду раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair. Также я призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса", — заявил Протасевич.

По его словам, над иском работает команда юристов. Протасевич пообещал сообщить детали, как только все будет подготовлено.

Также он выразил надежду, что его заявление будет рассмотрено Советом Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО).

"Потому что я готов предоставить задокументированные доказательства всех своих слов. И эти же доказательства готовы предоставить официальные органы республики Беларусь, в распоряжении которых это находится", — сказал Протасевич.

Он считает всю историю с посадкой самолёта провокацией оппозиции. По его словам, в прошлом году в штабе оппозиционного политика Светланы Тихановской постоянно обсуждали, как возобновить утихшие протесты.

Возвращение в страну кого-либо из бежавших за рубеж оппозиционеров в этом контексте могло вызвать новую волну митингов.

Желающих вернуться не было, а у Протасевича, по его словам, назрел конфликт с представителем штаба Тихановской Франтишеком Вячоркой.

Напомним, 23 мая 2021 года в Минске экстренно посадили самолет Ryanair сообщением Афины — Вильнюс. Причиной этому стало сообщение о минировании борта, которое передали белорусские диспетчеры.

В итоге одного из пассажиров рейса — основателя Telegram-канала Nexta и белорусского оппозиционера Романа Протасевича — задержали в аэропорту.

За это страны Евросоюза и Украина ввели против Беларуси санкции и запретили полеты авиакомпании "Белавиа", а также запретили использовать своим самолетам белорусское воздушное пространство, а белорусским самолетам — воздушное пространство стран ЕС и Украины.

Отметим, прокуратура Польши продолжает расследовать принудительную посадку самолета Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Следствие обнародовало записи разговора диспетчера и пилота при посадке борта. Согласно версии польских спецслужб, в решающий момент диспетчер получил указания от сотрудника КГБ Беларуси.