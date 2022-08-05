Російська армія накрила вогнем два райони Дніпропетровщини

Війська Російської Федерації в ніч на 5 серпня обстріляли із "Градів" і "Ураганів" Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Із "Градів" відкривали вогонь по Нікополю. У місто прилетіло 40 реактивних снарядів. Росіяни пошкодили до 10 приватних будинків та господарських споруд. Крім того, окупанти спричинили загорання на місцевому підприємстві — знищений автобус та кілька автівок.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко показав відео нічного обстрілу міста.

По Мирівській громаді російські військові запустили ракету X-59 — пошкодили житло вивели з ладу газовід.

По Криворізькому району вогонь вели із "Ураганів" та ствольної артилерії. Під обстріл потрапили Карпівська та Зеленодольська громади, туди прилетіло 40 реактивних снарядів.

Попереднього разу ворог атакував Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області 4 серпня. Тоді були руйнування, а одна жінка дістала поранення.

Напередодні, вночі 3 серпня, окупанти декілька разів обстріляли Харків та Миколаїв. В результаті в кожному з них руйнувань зазнали будівлі. У Дніпропетровськой області ціллю ворога стали Зеленодольська та Апостолівська громади Криворізького району.