Російська армія обстріляла чотири райони Дніпропетровської області, є загиблі та постраждалі

В ніч з 10 на 11 серпня окупаційні війська відкривали вогонь по Дніпропетровському, Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах Дніпропетровської області. В результаті двоє людей загинули, семеро дістали поранення, серед них — 13-річна дитина.

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Про це в Facebook повідомили голова ОВА Валентин Резніченко та очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

По Нікопольському району окупанти протягом ночі випустили близько 120 снарядів із РСЗВ.

"Половину з них – по самому Нікополю. На жаль, двоє людей – чоловік та жінка – загинули. Ще семеро дістали поранення: троє шпиталізовані, серед них – 13-річна дівчинка", — розповів Лукашук, додавши, що в місті пізніше під завалами будинку рятувальники виявили тіло загиблого громадянина 1941 народження - третя жертва нічних обстрілів.

Росіяни пошкодили 39 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, будинок дитячої творчості, 3 школи, легкові автівки. Також пошкоджено лінії електропередач.

Із "Ураганів" окупанти відкрили вогонь по Зеленодольській громаді Криворізького району. Зокрема, під обстріл потрапила Велика Костромка — виникла пожежа, через яку згоріла солома і суха трава. Постраждалих немає.

У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді.

"Пошкоджено приватний будинок і млин. Фермери втратили 120 тонн зерна. Двоє людей постраждали, жінка перебуває в лікарні", — уточнив Лукашук.

У Дніпровському районі ціллю ворога стало село Придніпровське. Внаслідок обстрілів там виникла пожежа в цеху, яку ближче до ранку ліквідували. Пошкоджено 14 приватних житлових будинків, амбулаторію, торговий центр, електромережі; постраждалих немає.

Нагадаємо, ЗС РФ двічі за ніч на 10 серпня обстріляли із "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області. Тоді 13 людей загинули внаслідок удару окупантів по Марганцю.

Невдовзі Президент Володимир Зеленський анонсував відповідь української армії на цей удар.

"Збройні сили України, наша розвідка та наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинули внаслідок удару окупантів по Марганцю, ще понад десять поранено, п'ятеро – у тяжкому стані. Російські війська били "Градами", - сказав голова держави.