Російська армія обстріляла Дніпропетровську область

У ніч проти 26 липня армія країни-агресора РФ вдарила по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч нескінченних повітряних тривог і обстрілів... Російська армія ударила по Криворізькому та Нікопольському районах", - зазначив він.

У Широківській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередач. Люди не постраждали.

Червоногригорівську та Марганецьку громади накрили вогнем з РСЗВ. На щастя, без жертв та руйнувань.

Зазначимо, російські війська в ніч на 25 липня атакували Дніпропетровську область. Ударили по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.